Суд по иску "Шереметьево" взыскал с Росавиации 21 млн руб. за обслуживание госслужб

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) о взыскании с Росавиации 20,6 млн рублей убытков за 2016 год, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

МАШ подал иск о солидарном взыскании с Минтранса РФ и Росавиации убытков, связанных с обслуживанием госслужб.

Представитель МАШ на прошлом заседании уточнила, что взыскиваются деньги за 2016 год. Услуги были оказаны авиаотряду на сумму порядка 50 млн рублей, около 29 млн рублей аэропорт уже получил.

Отвечая на вопрос суда, представитель аэропорта сообщила, что деньги за аналогичные услуги, оказанные в 2014 году, аэропорт получил в 2015 году в полном объеме. Долг за 2015 год рассматривается в другом процессе.

Представитель Минтранса заявил, что отзыв на иск находится на согласовании у руководства. Однако позиция ведомства - отказать в иске к министерству и удовлетворить иск в отношении Росавиации.

Представитель Минтранса отметил, что требование МАШ вытекает из не действующего в настоящее время постановления правительства, которое работало в 2016 году. По его словам, аэропорт оказывал услуги авиаотряду, оплатить их должна была Росавиация, которая является распорядителем средств. В данном случае солидарное взыскание законом не предусмотрено, отметил он.

Представитель МАШ заявила, что не будет возражать, если деньги будут взысканы только с Росавиации.

Иск поступил в суд 26 февраля.

МАШ является владельцем терминальной инфраструктуры аэропорта, Росавиация - собственник аэродрома.

В пресс-службе "Шереметьево" "Интерфаксу" ранее пояснили, что иск связан с долгами за обслуживание рейсов государственных структур.

"АО "МАШ" оказывает услуги по обеспечению полетов государственным организациям, оплата которых производится Росавиацией в пределах установленных лимитов. За оказанные в 2016 году услуги АО "МАШ" получило частичную оплату. Ввиду данных обстоятельств АО "МАШ" обратилось в арбитражный суд с требованием к Росавиации, Минтрансу РФ о взыскании недополученных денежных средств", - заявил ранее собеседник агентства.