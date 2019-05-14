ЦБ предложил поднять порог подлежащих обязательному контролю финопераций с 600 тыс. до 1 млн рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк рассматривает возможность увеличения порога финансовых сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга с 600 тысяч до 1 млн рублей, сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы.

"Вопрос, который мы хотели бы дополнительно обсудить и с Росфинмониторингом, и с профессиональным сообществом, - это возможность увеличения порога операций, подлежащих обязательному контролю, более 600 тыс. рублей", - сказал представитель ЦБ.

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков поинтересовался размером предельной суммы, которую предлагает ЦБ.

"До 1 миллиона рублей, как один из вариантов", - уточнил Ясинский. По его словам, корректировка данного показателя приведет к снижению нагрузки как на контролирующие органы, так и на участников рынка.

"Как вы знаете, сегодня одна из основных проблем связана с тем, что структура закона обязывает каждого субъекта сообщать о каждой операции, подлежащей обязательному контролю. Зачастую это сделать очень сложно ввиду того обстоятельства, что конкретная операция может не соответствовать типу хозяйственной деятельности субъекта. Наиболее яркий пример, когда кредитные организации должны выявлять так называемые сделочные операции, подлежащие обязательному контролю", - добавил представитель ЦБ.

"Мы поддерживаем эту идею", - сказал журналистам по итогам заседания замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, действующий порог представляет собой избыточную нагрузку на участников рынка и не соответствует международным уровням, установленным FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force). "Этот уровень в районе 15 тыс. евро находится", - напомнил замминистра.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии. В частности речь идет об операциях с денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставной капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.