"ЛУКОЙЛ" начал добывать нефть на новом участке шельфа Балтийского моря

Компания запустила в промышленную эксплуатацию месторождение D41

Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - НК "ЛУКОЙЛ" приступила к промышленной эксплуатации двух скважин на шельфовом месторождении D41 в Балтийском море, строительство которых завершилось 6 февраля и 7 мая 2019 года соответственно, сообщает компания.

Эксплуатация месторождения осуществляется с береговой площадки двумя вновь пробуренными горизонтальными скважинами. Проходка первой скважины составила 7947 м., в том числе горизонтального участка - 616 м. Длина второй скважины - 7517 м, горизонтального участка ствола - 439 м.

"Длина пробуренных скважин рекордна для Балтийского моря. Ранее скважины подобной длины были построены "ЛУКОЙЛом" на месторождении им. Юрия Корчагина в Каспийском море, максимальная из которых - 8,05 км", - отмечает НК.

"Проектные решения по обустройству месторождения с учетом размещения кустовой площадки на суше предусматривают минимально допустимое воздействие на окружающую среду, постоянный удаленный мониторинг технологического процесса, изолированный сбор всех возможных отходов", - подчеркивается в пресс-релизе.

"ЛУКОЙЛ" ведет деятельность на шельфе Балтийского моря с 1995 года, в 2004 году введено в эксплуатацию Кравцовское месторождение (D6). Поисково-оценочное бурение на D41 в Балтийском море проводилось в 2014 году с помощью самоподъемной плавучей буровой установки. Лицензия на разработку месторождения D41 зарегистрирована в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ 22.04.2016 г. Активная стадия инвестиционного цикла для месторождения D41 стартовала в ноябре 2017 года. Эксплуатационное бурение начато 2 августа 2018 года.

После 2020 года запланирован запуск месторождений D33 и D6-южное.

Добыча "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефти", которая работает в регионе, имеет понижательный тренд. В 2018 году предприятие снизило добычу нефти на 13,4% по сравнению с 2017 годом, до 569,6 тыс. тонн.

По данным компании, разведанные запасы нефти на D41 оцениваются в 3,9 млн тонн, извлекаемые - 2 млн 3 тыс. тонн. Период эксплуатации составит почти 50 лет. Коэффициент извлечения нефти составит 0,51. Запасы месторождения D33 оцениваются в 21,2 млн тонн нефти.

Компания в перспективе рассчитывает, что добыча в этом регионе увеличится на 2 млн тонн нефти.