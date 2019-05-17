Сменился гендиректор компании "Газпром газомоторное топливо"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Меняется генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо", компании, которая занимается развитием сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) группы "Газпром".

Как сообщили "Интерфаксу" несколько источников в отрасли, на место Михаила Лихачёва приходит Олег Мелехин из департамента 308 "Газпрома" (департамент транспортировки, подземного хранения и использования газа).

Лихачёв руководил компанией с января 2014 года.

Он родился 20 июля 1971 года в Ленинградской области. Окончил Балтийский государственный технический университет имени Устинова по специальности "динамика полета и управление движением ракет и космических аппаратов".

Прошел профессиональную переподготовку в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" по программе "Металловедение и термическая обработка металлов".

Получил квалификацию "Мастер делового администрирования" в Международном университете в Москве, в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете по программе "Управление нефтегазовой корпорацией в глобальной среде".

В 2003-2011 годах - начальник Департамента труб и соединительных деталей ООО "Газпром комплектация" ОАО "Газпром". С 2011-2014 год - заместитель генерального директора по управлению поставками ООО "Газпром комплектация" ОАО "Газпром". С января 2014 председатель правления - генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо".

Постановление о либерализации цен на СПГ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения.

Тогда вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с журналистами прокомментировал: "Развитие производства СПГ, в том числе малотоннажного производства, предусматривает необходимость либерализации рынка СПГ как самостоятельного сегмента, включая использование СПГ в качестве газомоторного топлива, а также на объектах тепло- и электрогенерации и для автономной газификации".

В пояснительной записке к постановлению, говорилось, что в целях создания условий для реализации на внутреннем рынке природного газа, при поставке которого используются технологии сжижения, подписанным постановлением в ряд нормативных правовых актов правительства внесены изменения, предусматривающие отмену государственного регулирования цен на природный газ, реализуемый ПАО "Газпром" с применением технологии по сжижению газа и (или) его регазификации при поставках газа потребителям, не относящимся к населению.

Разработчики документа отмечали, что в случае реализации по нерегулируемой цене газа с применением технологии сжижения потребителям, использующим газ в качестве моторного топлива, топлива для малой генерации, положительный экономический эффект будет достигнут как для продавца, так и для потребителей газа. Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий платёжеспособный спрос на такой товар. При этом рыночное ценообразование на поставки газа в условиях автономной газификации не будет иметь негативных последствий для традиционных потребителей газа, поскольку будет формироваться в новом самостоятельном сегменте рынка газа.