Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщает сайт кабинета министров.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с журналистами прокомментировал: "Развитие производства СПГ, в том числе малотоннажного производства, предусматривает необходимость либерализации рынка СПГ как самостоятельного сегмента, включая использование СПГ в качестве газомоторного топлива, а также на объектах тепло- и электрогенерации и для автономной газификации".

"Постановление отменяет государственное регулирование цен на природный газ, реализуемый ПАО "Газпром" с применением технологии по сжижению газа или его регазификации, только при поставках газа промышленным и коммерческим потребителям. Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий платежеспособный спрос на такой товар и будет стимулировать реализацию инвестиционных проектов газификации с применением СПГ. В целом это будет способствовать увеличению конкуренции на рынке энергоресурсов", - заявил вице-премьер.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению, действующим законодательством установлено, что в случае применения технологий по сжижению газа используется регулируемая оптовая цена на газ на уровне цены, устанавливаемой для газа, который не подвергается технологии сжижения. Эта норма не учитывает, что при поставках газа с применением технологий по его сжижению у ПАО "Газпром" возникают дополнительные невозмещаемые затраты, связанные со сжижением и транспортировкой СПГ до приёмных ёмкостей.

Вместе с тем развитие производственных мощностей СПГ, в том числе малотоннажного производства, предусматривает необходимость развития рынка СПГ как самостоятельного сегмента. Такой рынок включает в себя использование СПГ в качестве газомоторного топлива, а также в целях регазификации покупателем и дальнейшего использования в производственных и других целях.

"Ещё одно направление реализации сжиженного газа - автономная газификация с применением малотоннажного производства СПГ как альтернативная строительству трубопровода газификация промышленных объектов с применением на этапах транспортировки технологий сжижения газа. Реализация проектов по этому направлению затруднена в связи с невозможностью достижения окупаемости проектов при продаже газа по регулируемой цене, что делает невозможным привлечение инвестиций для реализации проектов по автономной газификации с обеспечением их окупаемости. В настоящее время отсутствует экономическая заинтересованность поставщика газа, поскольку в соответствии с действующим законодательством применение технологий сжижения и регазификации при фактическом увеличении себестоимости такого газа не обеспечивает поставщикам возмещение затрат", - отмечают разработчики документа.

В целях создания условий для реализации на внутреннем рынке природного газа, при поставке которого используются технологии сжижения, подписанным постановлением в ряд нормативных правовых актов правительства внесены изменения, предусматривающие отмену государственного регулирования цен на природный газ, реализуемый ПАО "Газпром" с применением технологии по сжижению газа и (или) его регазификации при поставках газа потребителям, не относящимся к населению.

В случае реализации по нерегулируемой цене газа с применением технологии сжижения потребителям, использующим газ в качестве моторного топлива, топлива для малой генерации, положительный экономический эффект будет достигнут как для продавца, так и для потребителей газа. Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий платёжеспособный спрос на такой товар. При этом рыночное ценообразование на поставки газа в условиях автономной газификации не будет иметь негативных последствий для традиционных потребителей газа, поскольку будет формироваться в новом самостоятельном сегменте рынка газа.