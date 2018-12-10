В России

Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России

Постановление от 30 ноября отменяет госрегулирование цен на газ, реализуемый с применением технологии по сжижению

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщает сайт кабинета министров.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с журналистами прокомментировал: "Развитие производства СПГ, в том числе малотоннажного производства, предусматривает необходимость либерализации рынка СПГ как самостоятельного сегмента, включая использование СПГ в качестве газомоторного топлива, а также на объектах тепло- и электрогенерации и для автономной газификации".

"Постановление отменяет государственное регулирование цен на природный газ, реализуемый ПАО "Газпром" с применением технологии по сжижению газа или его регазификации, только при поставках газа промышленным и коммерческим потребителям. Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий платежеспособный спрос на такой товар и будет стимулировать реализацию инвестиционных проектов газификации с применением СПГ. В целом это будет способствовать увеличению конкуренции на рынке энергоресурсов", - заявил вице-премьер.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению, действующим законодательством установлено, что в случае применения технологий по сжижению газа используется регулируемая оптовая цена на газ на уровне цены, устанавливаемой для газа, который не подвергается технологии сжижения. Эта норма не учитывает, что при поставках газа с применением технологий по его сжижению у ПАО "Газпром" возникают дополнительные невозмещаемые затраты, связанные со сжижением и транспортировкой СПГ до приёмных ёмкостей.

Вместе с тем развитие производственных мощностей СПГ, в том числе малотоннажного производства, предусматривает необходимость развития рынка СПГ как самостоятельного сегмента. Такой рынок включает в себя использование СПГ в качестве газомоторного топлива, а также в целях регазификации покупателем и дальнейшего использования в производственных и других целях.

"Ещё одно направление реализации сжиженного газа - автономная газификация с применением малотоннажного производства СПГ как альтернативная строительству трубопровода газификация промышленных объектов с применением на этапах транспортировки технологий сжижения газа. Реализация проектов по этому направлению затруднена в связи с невозможностью достижения окупаемости проектов при продаже газа по регулируемой цене, что делает невозможным привлечение инвестиций для реализации проектов по автономной газификации с обеспечением их окупаемости. В настоящее время отсутствует экономическая заинтересованность поставщика газа, поскольку в соответствии с действующим законодательством применение технологий сжижения и регазификации при фактическом увеличении себестоимости такого газа не обеспечивает поставщикам возмещение затрат", - отмечают разработчики документа.

В целях создания условий для реализации на внутреннем рынке природного газа, при поставке которого используются технологии сжижения, подписанным постановлением в ряд нормативных правовых актов правительства внесены изменения, предусматривающие отмену государственного регулирования цен на природный газ, реализуемый ПАО "Газпром" с применением технологии по сжижению газа и (или) его регазификации при поставках газа потребителям, не относящимся к населению.

В случае реализации по нерегулируемой цене газа с применением технологии сжижения потребителям, использующим газ в качестве моторного топлива, топлива для малой генерации, положительный экономический эффект будет достигнут как для продавца, так и для потребителей газа. Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий платёжеспособный спрос на такой товар. При этом рыночное ценообразование на поставки газа в условиях автономной газификации не будет иметь негативных последствий для традиционных потребителей газа, поскольку будет формироваться в новом самостоятельном сегменте рынка газа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Медведев, СПГ
В России
Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны АлексеевойСуд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны Алексеевой
Самого Пономарева на заседание не привезли, так как в спецприемнике не получили соответствующее письмо из судаПодробнее
 Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
С соответствующим предложением в октябре выступил только что назначенный врио губернатора ПриморьяПодробнее
 "ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет"ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет
Первый самолет с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в РФ во вторникПодробнее
 Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя
Медведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основыПодробнее
Главная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для РосгвардииГлавная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для Росгвардии
Ранее РБК сообщил о расследовании ФАС в отношении крымского мясокомбината "Дружба народов"Подробнее
 Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ
После смерти своего предшественника Игоря Коробова он временно исполнял обязанности главы военной разведкиПодробнее
 "Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года"Яндекс" обнародовал список главных тем 2018 года
Рейтинг основан на запросах, которые россияне чаще всего вводили в поисковом сервисе "Яндекса"Подробнее
 "Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок за 60 убийств и изнасилований женщин"Ангарский маньяк" Попков получил второй пожизненный срок за 60 убийств и изнасилований женщин
Ранее ему уже был вынесен приговор по делу о 22 убийствахПодробнее
 Правозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны АлексеевойПравозащитник Пономарев попросил суд разрешить ему посетить похороны Алексеевой
Руководитель движения "За права человека" отбывает 16 суток ареста за нарушение правил проведения массовых акцийПодробнее
 Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря в ЦДЖ в МосквеПрощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря в ЦДЖ в Москве
Правозащитница будет похоронена на Троекуровском кладбищеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокВ миреЛидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный соборВ миреДоговор о дружбе Украины и России прекратит действовать 1 апреля 2019 годаВ РоссииСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяВ РоссииВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУЭкономикаАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

В Осло и Стокгольме наградили лауреатов Нобелевских премий 2018 года

"Ахмат" выиграл у "Арсенала" в матче 17-го тура премьер-лиги

Чемпионат России по футболу ушел на перерыв: до весны матчей не будет Подробнее

Директор Херсонеса уволилась и вернется на работу в музей во Владимире

США ввели санкции против трех высокопоставленных чиновников КНДР

Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России

Постановление от 30 ноября отменяет госрегулирование цен на газ, реализуемый с применением технологии по сжижению Подробнее

В Госдепе США назвали "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" политическим инструментом

Что произошло за день: понедельник, 10 декабря

Бутина решила отказаться от слов о своей невиновности, Порошенко узаконил разрыв дружбы с Россией, а поставщик завысил цены на сосиски для Росгвардии Подробнее

СК возбудил дело против менеджеров туроператора, не обеспечившего выезд туристов с Хайнаня

Рязанский губернатор вошел в Высший совет "Единой России"

Мэй выступила против второго референдума о выходе Великобритании из ЕС

Бутина сообщила суду в США, что готова отказаться от заявления о своей невиновности

Бутина сообщила суду в США, что готова отказаться от заявления о своей невиновностиАдвокаты россиянки попросили организовать слушания, чтобы дать ей возможность изменить показания, сообщает Bloomberg Подробнее

Собянин признал эффективным эксперимент по раздельному сбору мусора

Фотохроника 10 декабря

Фотохроника 10 декабря7 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');