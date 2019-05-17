Рубль развернулся вниз к доллару и евро вечером в пятницу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слабо повышаются на Московской бирже в пятницу вечером; рубль развернулся вниз и слегка снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства мировых рынков.

Курс доллара США составил 64,71 руб. в 19:00, что на 6,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,25 руб., подорожав на 4,0 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,24 копейки - до 68,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и слегка понижается к доллару и евро после небольшого дневного укрепления. Участники рынка выходят из длинных позиций по рублю в последний торговый день недели после роста по итогам предыдущих дней недели. При этом в целом торги в основных рублевых парах проходят в очень узких диапазонах и при пониженной активности участников, так как они не решаются осуществлять более активные действия в ожидании новостей относительно торгового конфликта между США и Китаем.

Китайская сторона не понимает замысла приезда американской стороны в Китай для проведения консультаций, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на традиционном брифинге ведомства. Он сказал, что США в одностороннем порядке непрестанно усиливают торговые разногласия, что приводит к тому, что китайско-американские торгово-экономические консультации терпят серьезную неудачу, сообщает агентство "Синьхуа".

Участники рынка при этом не особо отреагировали на тот факт, что Белый дом подтвердил, что откладывает введение пошлин на европейские автомобили на шесть месяцев, чтобы дать больше времени на подписание торгового соглашения с Евросоюзом, так как эта новость уже была отыграна ранее.

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить на 180 дней введение 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии, сообщает агентство Bloomberg. О возможном введении таких пошлин Трамп заявил в феврале. В ответ Еврокомиссия заявила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 млрд евро.

Нефть североамериканской марки WTI дорожает в пятницу, цена Brent перешла к слабому снижению, но все равно завершает неделю максимальным ростом с начала апреля. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 0,73% - до $72,09 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на 0,11% - до $63,13 за баррель. С начала текущей недели обе марки подорожали примерно на 2,5%.

Нефть завершает неделю подъемом на новостях об атаке на важный нефтепровод в Саудовской Аравии, которая, по мнению властей, была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. Вместе с тем министерство обороны Саудовской Аравии обвинило власти Ирана в том, что они стоят за этим нападением.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 7,29 копейки, до 64,6327 руб., и уменьшил курс евро на 11,87 копейки, до 72,2464 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в пятницу на 10,14 копейки по отношению к четвергу и составил 64,6069 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 14,42 копейки и составил 64,6564 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 205,563 млн, из которых $641,759 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 563,704 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 13,31 копейки по отношению к четвергу, до 72,159 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 3,63 копейки и составил 72,2094 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR497,955 млн, из которых EUR175,33 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR322,625 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 2 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем (до 7,8% годовых). В то же время ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на 1 месяц остались на отметках 7,86% и 8,06% соответственно, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,23% и 8,36%.