Рынок акций РФ в пятницу умеренно просел вслед за миром

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу умеренным снижением по индексам вслед за мировыми площадками и нефтью в рамках коррекции на опасениях, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США. Локомотивом отката выступили прежние фавориты - бумаги "Интер РАО" и "Газпрома", а раллировали к максимумам с февраля 2017 года акции "Россетей" .

По итогам торгов индекс МосБиржи просел до 2577,48 пункта (-0,1%), индекс РТС - до 1254,68 пункта (-0,5%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 5,2%.

Доллар подрос до 64,72 рубля (+0,07 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,5-3,4%, доллар подешевел на 0,36 рубля.

К негативным внутренним новостям можно отнести опубликованную в пятницу Росстатом предварительную оценку роста ВВП РФ в первом квартале: подъем экономики замедлился до 0,5% в годовом выражении после роста на 2,7% в четвертом квартале 2018 года. Данные Росстата оказались хуже оценок Минэкономразвития (+0,8%) и ЦБ РФ (+1-1,5%).

Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (-3,2%), "Газпрома" (-1,9%, до 198,89 рубля), ПАО "Полюс" (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы").

Выросли бумаги "Россетей" (+5,2%, до 1,178 рубля; +3,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+3,5%), "Ростелекома" (+2,2%), "Яндекса" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+3%, до 39,5 рубля).

"АЛРОСА" в первом квартале 2019 года увеличила EBITDA на 16% к предыдущему периоду, до 31,4 млрд рублей, сообщила компания в пятницу. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 30,6 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Сургутнефтегаз" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,65 рубля на обыкновенную акцию и 7,62 рубля на привилегированную акцию, что совпало с ожиданиями. Датой закрытия реестра акционеров для выплат дивидендов предложено установить 18 июля.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции "Белона" (-4,6%), ПАО "Таттелеком" (-4,5%), ПАО "Мультисистема" (-4%), ОАО "GTL" (-2,2%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (-2,1%).

Подорожали акции ПАО "Русская аквакультура" (+5,7%), "Иркутскэнерго" (+5,7%), ПАО "Группа Черкизово" (+4,3%), ADR Qiwi (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,555 млрд рублей (из них 9,894 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 6,478 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Настроения инвесторов начали ухудшаться с Азии, где динамика индексов в пятницу оказалась смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, однако китайский Shanghai Composite упал на 2,5%), следом "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать доступ иностранным технологическим компаниям к американскому рынку, если они представляют угрозу для страны. Министерство торговли уже заявило, что может внести китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. в "черный список" компаний. Запрет коснется и другой китайской компании - ZTE Corp.

Инвесторы опасаются, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном на прошлой неделе пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта.

Между тем, пессимизм был разбавлен сильной статистикой в США, где индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае повысился до рекордных с 2004 года 102,4 пункта с 97,2 пункта в апреле, что превзошло самые оптимистичные прогнозы рынка.

Нефть вечером в пятницу консолидировалась, поддержку оказывает напряженность на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $72,34 за баррель (-0,4% и +1,2% в четверг), июльская цена WTI - $63,34 за баррель (+0,4% и +1,4% накануне).