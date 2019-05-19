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Бывший глава ЦРУ выступит перед фракцией демократов в Конгрессе по Ирану

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Фракция конгрессменов-демократов пригласила бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана сделать доклад о ситуации вокруг Ирана в связи с растущим беспокойством, вызванным действиями администрации президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана, сообщило агентство Associated Press (АР).

Слушания Бреннана назначены на вторник будущей недели, говорится в сообщении.

Одновременно приглашение было направлено бывшему сотруднику Госдепартамента Венди Шерману, который возглавлял американскую делегацию на переговорах по иранскому атому.

В последнее время Трамп направил в район Ближнего Востока авианосную группировку и стратегические бомбардировщики, сообщалось о готовность перебросить в регион более 100 тыс. военных.

АР отметило, что спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси запросила у администрации брифинг для конгрессменов о ситуации вокруг Ирана, однако ее просьба была отвергнута.

На прошлой неделе администрация провела секретный брифинг для руководителей обеих партий.

США ЦРУ Иран

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