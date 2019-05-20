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Обнаружена новая схема мошенничества в очередях к терминалам "Сбербанка"

Обнаружена новая схема мошенничества в очередях к терминалам "Сбербанка"
Фото: Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Клиенты "Сбербанка" жалуются на хищения денег с помощью платежных терминалов: мошенники делают запрос на списание средств, затем отходят от автомата, не завершая операцию, и если следующий клиент вставляет свою карту в течение 90 секунд, то запрошенная сумма списывается с нее автоматически; об этой схеме пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Так, один из пострадавших рассказал, что вставил карту в терминал в отделении банка, ввел пин-код и тут же лишился 11 тысяч рублей, которые ушли на чужой счет в МТС; другой клиент таким образом потерял 15 тысяч. При этом он отметил, что, подойдя к автомату, увидел на экране привычное "вставьте карту, введите пин-код".

Сообщения об этом виде мошенничества появлялись и раньше, однако в последние две недели число обращений в полицию по этому поводу резко возросло. Отмечается, что кражи происходят в основном тогда, когда к терминалу выстраивается очередь.

В Сбербанке проблем с работой банкоматов не видят и призывают клиентов быть внимательнее. Там поясняют, что настройки терминала позволяют сначала установить сумму и назначение платежа и выбрать способ оплаты в самом конце операции. Если предыдущий клиент выбрал оплату картой, то следующий, вставляя свою карту, завершает операцию.

Между тем, опрошенные "Коммерсантом" эксперты указывают на ошибки в настройках терминалов Сбербанка, отмечая, что порядок действий при проведении операции несложно изменить так, чтобы сделать подобное мошенничество невозможным. Кроме того, по мнению специалистов, у Сбербанка слишком длинный тайм-аут (время на завершение операции) - базовым считается промежуток в 30 секунд.

Сбербанк

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