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Центробанк в апреле закупил около 16 тонн золота

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России в апреле 2019 года закупил 0,5 млн тройских унций (около 16 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.

По состоянию на 1 мая объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 70,2 млн унций (2,183 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1 апреля этот показатель составлял 69,7 млн унций (2,168 тыс. тонн). За месяц ЦБ увеличил объем запасов золота на 0,7%.

При этом стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, осталась примерно на уровне прошлого месяца - $90,008 млрд. Это 18,3% совокупного объема резервов РФ.

Всего за 4 месяца 2019 года ЦБ РФ закупил 2,3 млн унций (72 тонны) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 3,4%. Денежная оценка золота в резервах увеличилась на 3,6%.

С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2018 годы он закупил 34,6 млн унций (1,076 тыс. тонн), в том числе в 2018 году - 8,8 млн унций (274 тонны) золота.

ЦБ РФ

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