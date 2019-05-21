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Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро следом за динамикой валют на Forex

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Доллар немного растет, евро снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, реагирующих на снижение евро к доллару на Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,55-64,63 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,57 руб./$1 (+4,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,98 руб. (-8,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 1,6 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,194 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах на старте вторника следом за возобновлением снижения евро к доллару на Forex (пара опустилась к отметке $1,1144 впервые с июня 2017 года). Американская валюта растет после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла об уверенном росте экономики. Кроме того, Пауэлл, выступивший в понедельник на конференции по финансовым рынкам, ежегодно организуемой Федеральным резервным банком (ФРБ) Атланты, заявил, что американский центробанк прорабатывает свой подход к монетарной политике.

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По словам Пауэлла, одна из идей, рассматриваемых Федрезервом - переход к целевому диапазону инфляции вместо целевого показателя, составляющего в настоящее время 2%. Сейчас в центре внимания трейдеров остаются протокол заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) от 30 апреля - 1 мая, который будет обнародован в среду в 21:00 по московскому времени, а также выступления ряда представителей ФРС, намеченные на вторник.

Нефть дорожает во вторник на сохраняющихся ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти на второе полугодие 2019 года. Сдерживающим фактором для роста цен на нефть является эскалация торговой войны между США и Китаем, повысившая опасения замедления глобального экономического подъема и снижения спроса на нефть.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени составляет $72,26 за баррель, что на 0,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,6% - до $63,59 за баррель.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированного на конец июня. Вместе с тем министры не исключили, что договоренности о сокращении добычи могут быть продлены до конца 2019 года.

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