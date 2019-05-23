Рубль слегка подешевел к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Доллар повышается, евро лишь немного дешевеет на Московской бирже в четверг утром; рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики нефти и опережающего снижения в паре с долларом.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 64,44-64,5 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,46 руб. (+7,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,81 руб. (-1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,1 копейки к уровню закрытия среды, до 67,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,77 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к бивалютной корзине утром в четверг в условиях негативной динамики котировок нефти. Давление на рубль также оказывает укрепление доллара на глобальном рынке после публикации протоколов последнего заседания ФРС США, проходившего 30 апреля - 1 мая.

ФРС в ближайшее время вряд ли будет менять процентные ставки, так как руководители регулятора удовлетворены своим нынешним "терпеливым подходом" в отношении стоимости кредитования в стране, говоря о том, что она может сохраняться "некоторое время", говорится в документе.

По итогам последнего заседания американский ЦБ ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил, что у ФРС нет необходимости двигать процентные ставки вверх или вниз в настоящий момент. "Я не вижу каких-то сильных аргументов сегодня - исходя из того, что мы видим в статистике и другой информации - для движения процентных ставок в одну сторону или в другую", - сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке в среду.

Глава ФРБ Нью-Йорка отметил, что будет в ближайшие месяцы и кварталы следить за развитием ситуации в экономике, за изменениями рисков и, что наиболее важно, за инфляционными трендами, сообщило агентство Bloomberg.

Нефть продолжает снижение в ходе азиатских торгов в четверг после падения накануне, вызванного данными об увеличении запасов топлива в США. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,82% - до $70,41 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,73% - до $60,97 за баррель. На торгах в среду Brent снизилась на 1,65% и составляла на закрытие $70,99 за баррель, WTI упала на 2,71%, до $61,42 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе взлетели на 4,74 млн баррелей, до максимального уровня с середины 2017 года. Таким образом, они увеличились по итогам четвертой недели из последних пяти. При этом резервы бензина выросли на 3,716 млн баррелей, дистиллятов - на 768 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение резервов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, а также повышение запасов бензина на 1 млн баррелей.