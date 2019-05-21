Экс-зампред правления "Газпрома" Круглов назначен заместителем министра финансов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Одиннадцатым заместителем министра финансов РФ назначен Андрей Круглов, занимавший должность заместителя председателя правления "Газпрома". Соответствующее распоряжение подписал 18 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что на новый замминистра займется вопросами взаимодействия в части инвестиций.

"Предположим, есть МПК (межправительственная комиссия) с китайскими партнерами по инвестициям, никто у нас в Минфине не ведет, или вопросы взаимодействия с Евразийским союзом. В Минфине это никто не ведет. Сейчас определяем, нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены, поэтому и берем", - пояснял министр.

В конце апреля количество заместителей, которых может иметь министр финансов, было увеличено с 10 до 11.