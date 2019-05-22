Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивный импульс предыдущего дня, хотя внешние площадки подают коррекционные сигналы (снизилась нефть и фондовый Китай); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, причем первый обновил исторический максимум, превысив 2620 пунктов.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2620,23 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1280,95 пункта (+0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" разнополярная в пределах 1%.

Доллар подрос до 64,47 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали рублевые бумаги "Газпром нефти" (+0,8%), "Газпрома" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Россетей" (+0,5% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (+0,5%), "Мечела" (+0,4% и +1,6% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Просели акции "Татнефти" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Ростелекома" (-0,1%).

Индексы в США во вторник выросли на новостях про Huawei - министерство торговли США объявило о намерении предоставить китайскому производителю электроники Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечение работы смартфонов.

Ранее Вашингтон принял решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий, указав на угрозу национальной безопасности.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) - участники рынка следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем и оценивают статданные по японской внешней торговле.

Японский экспорт в апреле сократился по итогам пятого месяца подряд из-за уменьшения поставок в азиатские страны, включая Китай. Объем экспорта товаров и услуг из Японии в прошлом месяце сократился на 2,4% (ожидалось снижение на 1,6%), тогда как импорт повысился на 6,4% (ожидался рост на 4,5%).

В результате профицит торгового баланса страны в апреле упал до 60,4 млрд иен ($543 млн) по сравнению с 527,8 млрд иен в марте.

Между тем посол КНР в США Цуй Тянькай во вторник заявил, что Пекин по-прежнему готов возобновить торговые переговоры, хотя на данный момент новых встреч делегаций двух стран не запланировано. В провале переговоров он обвинил американскую сторону, которая, по его словам, "слишком часто меняла свою позицию".

По словам посла, компания Huawei, попавшая в список компаний, которым нужно специальное разрешение на закупку оборудования и сервисов в США, не представляет никакой угрозы безопасности США, а действия против нее вызваны исключительно политическими мотивами.

Нефть в среду корректируется вниз после роста, на рынке сохраняются опасения, что торговый конфликт США и Китая приведет к замедлению роста мировой экономики и сокращению спроса на сырье; цена Brent находится на $0,13 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $71,71 за баррель (-0,7% и +0,3% во вторник), июльская цена WTI - $62,5 за баррель (-1% и -0,1% накануне).

Накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 2,4 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на снижение нефтяных резервов на 1,7 млн баррелей.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа позволяют диагностировать сохранение восходящего тренда по индексу РТС. Вместе с тем, в течение дня не исключена возможность приостановки движения вверх на фоне изменения ситуации на рынке энергоносителей - сообщение API о неожиданном росте запасов сырой нефти в США оказало давление на котировки нефтяных фьючерсов. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим ниже уровня 64,5 руб./$1, оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Бизнес Инсайдер" Анар Исмаилов, нефть на неделе получила поддержку от итогов встречи технической группы ОПЕК+, показавшей, что позиция по сделке об ограничении добычи в рамках картеля единая и ее необходимо продлить до конца года. Также ОПЕК+ выполнил все поставленные задачи по ограничению в прошлом периоде.

Тем не менее, оптимизм на рынках не усилился, нефть Brent консолидируется ниже уровня $72 за баррель. Опасения инвесторов связаны с затянувшейся китайско-американской торговой войной, которая может привести к глобальному экономическому спаду.

В рамках основного сценария нефть Brent имеет потенциал роста в район годового максимума $75,6 за баррель. Это связано с тем, что нефть по-прежнему остается в "бычьем" тренде, а также не исключена дополнительная поддержка в виде стартующего в США автомобильного сезона.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным. Представители Китая намекают на то, что торговая война может продлиться долгое время и США могут сами себе нанести ущерб, о чем свидетельствует и обращение около 200 обувных компаний к Белому дому. Нефть оказалась под давлением статистики роста запасов в США, но прогнозы на ближайшие месяцы остаются достаточно оптимистичными. Соответственно, российский рынок, если и не продолжит рост, то вряд ли захочет падать в сложившихся условиях. Рубль вполне способен продолжить укрепление на фоне очередных аукционов ОФЗ.