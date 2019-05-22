Рубль остался стабилен к бивалютной корзине, несмотря на падение цен на нефть

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Доллар США немного растет, евро снижается на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине, несмотря на негативную динамику цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,36-64,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,44 руб./$1 (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,86 руб./EUR1 (-5,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,85 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,97 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,79 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль открыл торги среды небольшой разнонаправленной динамикой в основных валютных парах, в результате чего бивалютная корзина почти не изменилась по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов, даже несмотря на снижение цен на нефть. Участники рынка следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем, позитивным фактором игроков стали слова посла КНР в США Цуя Тянькая о том, что Пекин по-прежнему готов возобновить торговые переговоры, хотя на данный момент новых встреч делегаций двух стран не запланировано. В провале переговоров он обвинил американскую сторону, которая, по его словам, "слишком часто меняла свою позицию".

По словам посла, компания Huawei, попавшая в список компаний, которым нужно специальное разрешение на закупку оборудования и сервисов в США, не представляет никакой угрозы безопасности США, а действия против нее вызваны исключительно политическими мотивами.

Кроме того, инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и выступления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, которые состоятся позднее в среду.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов из-за опасений инвесторов, что торговый конфликт США и Китая приведет к замедлению роста мировой экономики. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,69% - до $71,68 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 1,03% - до $62,48 за баррель.

Во вторник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,2% с 3,3% из-за эскалации торговых конфликтов. ОЭСР ждет роста экономики США в 2019 году на 2,8% и в 2020 году на 2,3% против прежде предполагавшихся 2,6% и 2,2%. В Китае по-прежнему ожидается подъем экономики соответственно на 6,2% и на 6%.

Кроме того, по данным СМИ, накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 2,4 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут опубликованы в среду в 17:30 мск, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на снижение нефтяных резервов на 1,7 млн баррелей.