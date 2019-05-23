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Набиуллина назвала безосновательными обвинения в манипулировании валютным курсом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Поступающие из-за рубежа в адрес Российской Федерации обвинения в манипулировании валютным курсом абсолютно безосновательны, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"У нас плавающий курс. Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля. Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля. Нет совершенно никаких оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом", - подчеркнула Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить список государств, которые Вашингтон подозревает в валютных манипуляциях. В этот перечень, по имеющимся у СМИ данным, могут войти Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Россия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США, в то же время Индия и Южная Корея якобы будут исключены из списка. При этом Трамп ранее обвинил Евросоюз, Китай и Россию в манипулировании курсом своих валют.

Эльвира Набиуллина рубль

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