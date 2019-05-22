Уголовное дело vs амнистия капиталов. Обзор

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В законодательной конфигурации российской амнистии капиталов обнаружилась брешь. Как показал пример кировского АО "Вятич", правоохранительные органы считают возможным уголовное преследование спецдекларантов из-за существовавших ранее оффшорных схем, используя те статьи, которые оказались за периметром иммунитета. Эксперты беспокоятся о падении доверия бизнеса к государству и говорят, что от исхода этого дела зависит популярность третьего этапа амнистии.

Обещания безболезненности

В ходе амнистии капиталов, начавшейся 1 июля 2015 года, российские власти обещали бизнесу "безболезненное" с точки зрения уголовной, административной и налоговой ответственности раскрытие иностранных активов и возврат капитала в Россию. В ходе первого этапа амнистии было подано 7178 деклараций, в ходе второго - 11714.

Одним из тех, кто воспользовался амнистией, был председатель совета директоров и основной владелец АО "Вятич" Николай Курагин. Он воспользовался ею еще на первом этапе, который длился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Спецдекларация была подана в ИФНС №1 в Москве, сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь АО "Вятич" Владимир Маматов.

Иммунитет от уголовного преследования был гарантирован по шести экономическим составам, среди которых - уклонение от репатриации денег и уплаты налогов. Он распространялся не только на декларантов, но и номинальных владельцев имущества. Сведения из спецдекларации признавались налоговой тайной, их запрещалось использовать в качестве основания для возбуждения уголовных, административных и налоговых дел.

Брешь в охранном периметре

Но за пределами "охранительного перечня" оказалась статья 193.1 Уголовного кодекса (УК) РФ, которая предусматривает ответственность за перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам. И весной 2019 года, вооружившись именно ей, в "Вятич" с обысками пришли сотрудники УФСБ по Кировской области и следователи.

Следствие заподозрило вывод по подложным документам 3,8 млн евро в конце 2014 года на банковские счета иностранной организации, имеющей признаки так называемой фирмы-"однодневки", сообщало в апреле областное управление УФСБ.

Среди документов, изъятых в "Вятиче" 16 апреля, как выяснилось в среду, оказалась и копия спецдекларации. Адвокат сразу же подала ходатайство следствию о возврате документа, но следствие отказалось, сказал "Интерфаксу" Маматов.

Сам Курагин говорил журналистам, что претензии связаны с перечислением дивидендов ликвидированной в 2017 году кипрской компании Dapetson Global Assets Limited. Ей принадлежали российские операционные компании ООО "ТК "Вятич" и ООО "КФ "Вятич". Речь фактически шла о том, что иностранная компания, контролируемая владельцем "Вятского кваса", получила дивиденды, будучи также одним из учредителей ООО "ТК "Вятич", пояснял Курагин РБК.

Эти операции подпадают под амнистию, уверены в "Вятиче". В документах по ним указывалось, что это распределение прибыли ООО "ТК Вятич" за несколько лет в пользу акционеров, в том числе в адрес акционера - иностранной компании, сказал "Интерфаксу" Маматов.

Прочь, завышенные ожидания

"Развитие этого дела подтверждает осторожную позицию, что амнистия работает не всегда и освобождает в основном от проблем, связанных с ошибками: например, когда физическое лицо не знает, что какие-то зарубежные операции по российскому валютному законодательству совершать нельзя, или что об офшорных компаниях теперь нужно сообщать в налоговую инспекцию", - говорит ведущий юрист "Пепеляев Групп" Петр Попов. По его мнению, от завышенных ожиданий по поводу амнистии лучше избавиться.

Претензии, связанные с сознательным искажением проводившихся операций, налоговые и правоохранительные органы все равно будут разрабатывать, используя любые юридические возможности, отмечает Попов. Поэтому любому бизнесмену с офшорным прошлым лучше честно отдавать себе отчет в том, на что больше похожа его ситуация, - на расставание с устаревшими структурами и повышение прозрачности бизнеса или на нечто более рискованное, резюмирует Попов.

Доверие бизнеса к государству нарушается

Амнистия капиталов продлена до 1 марта 2020 года, идет ее третий этап, а от перспектив дела "Вятича" зависит ее популярность, так как оно выявило риски, связанные с этой амнистией, отмечают эксперты. Управляющий партнер адвокатского бюро "ЗКС" Денис Саушкин напоминает, что было много затрачено времени, чтобы рассказать бизнесу об амнистии, были заверения об отсутствии негативных последствий. "Сейчас мы видим, что государство в лице своей правоохранительной системы немного по-другому видит эту ситуацию... Нам четко показали, что может быть возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ", - говорит он.

Статья 193.1 УК РФ в закон об "амнистии" действительно не включена, хотя преследование по данной статье нарушает доверие бизнеса к государству, считает партнер "Пепеляев Групп" Леонид Кравчинский. То, что эта статья не включена в "охранительный перечень", является ошибкой, уверен Саушкин.

ФНС ситуацию не комментирует. Начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач написал в фейсбуке, что трактовать и применять 140-ФЗ (закон о добровольном декларировании физическими лицами активов, который устанавливает условия амнистии) расширительно вряд ли возможно.

"От того, как будет решен этот кейс, возможно, будет зависеть формирование потока новых эмигрантов - амнистировавшихся бенефициаров, которые при формировании неблагоприятной практики, скорее всего, не станут ждать претензий следственных органов по неамнистируемым составам на основе анализа спецдеклараций", - написал в фейсбуке управляющий партнер International Tax Associates Рустем Вахитов.

Многие теперь сделают выбор в пользу смены резидентства, а не использования амнистии, говорит Саушкин.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Торговая компания "Вятич" (ТК "Вятич") было учреждено в Кирове в 2009 году с уставным капиталом 4,379 млн рублей, ликвидировано в 2017 году.

АО "Вятич" - правообладатель товарных знаков "Вятский квас", пива "Вятич" и других. В 2017 году выручка компании составила 1,23 млрд рублей, чистая прибыль - 97,56 млн рублей.