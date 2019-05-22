Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в первом квартале этого года официальная безработица выросла на 20%, основная причина - повышение пособий.

"Порядка 20% увеличилась регистрируемая безработица, но общая безработица, международный показатель, продолжает снижаться. То есть просто люди обращаются в службы занятости", - сказал Топилин в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В России безработица считается по двум методикам: во-первых, подсчитывается общее число граждан, стоящих на учете в органах службы занятости (официальная безработица), а во-вторых, подсчитывается число фактических безработных по методике Международной организации труда (МОТ).

С 1 января 2019 года в России были существенно увеличены пособия по безработице - до 8 тыс. рублей в целом и до 11,2 тыс. - для граждан предпенсионного возраста.