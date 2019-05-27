"Северсталь" повысила среднегодовой прогноз роста спроса на сталь в РФ до 2-3%

ВТБ ранее прогнозировал рост спроса на сталь на 5% с 2019 года благодаря реализации нацпроектов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Северсталь" пересмотрела в сторону повышения прогноз среднегодового роста (compound annnual growth rate, CAGR) спроса на сталь на российском рынке до 2-3% с ожидавшегося ранее прироста на 1%.

"...Мы полагаем, что CAGR спроса на сталь составит 2-3% до 2025 года. При этом стоит признать, что мы пересмотрели свой внутренний прогноз в сторону повышения (ранее - 1% CAGR на 5 лет)", - сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев на своей странице в фейсбуке.

При этом компания не ожидает существенного изменения баланса рынка стали в целом, так как прирост спроса будет соответствовать росту мощностей. "Однако могут происходить серьезные структурные изменения в отдельных продуктовых категориях. И строительство, очевидно, будет нашим наиболее быстрорастущим сегментом", - заявил топ-менеджер.

Сообщение о пересмотре прогноза роста спроса на сталь Шевелев опубликовал в ответ на публикацию на прошлой неделе отчета аналитиков ВТБ, согласно которому, реализация национальных проектов в 2019-2025 гг. приведет к повышению потребления стали и принесет российским металлургам по итогам их реализации дополнительно $2 млрд EBITDA. Эксперты ВТБ оценивали среднегодовой рост спроса на сталь приблизительно в 5% уже с 2019 года.

В "Северстали" называют такой прогноз металлопотребления upside-сценарием, так как "требуется серьезное финансирование, источники которого, в целом, понятны, но зависят от макроэкономической ситуации и способности привлечь частный капитал; список проектов носит предварительный характер, и многие проекты, по мнению экспертов по инфраструктуре, к сожалению, не готовы к запуску". Кроме того, Шевелев обращает внимание, что "инвестиции правительства в инфраструктуру могут привести к вытеснению частных инвестиций из экономики, так как будут конкурировать за одни и те же ресурсы (строительные мощности, трудовые ресурсы и др.)".

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Европе, Африке и на Украине. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%. В свободном обращении находится 21,15%, 1,82% приходится на казначейские акции.