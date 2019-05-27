Alibaba задумалась о листинге в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке

Китайская компания может привлечь $20 млрд

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd рассматривает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке, состоявшегося в 2014 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Alibaba работает с финансовыми консультантами, обсуждая возможные условия размещения.

Компания может подать заявку на проведение IPO в Гонконге конфиденциально уже во втором полугодии 2019 года, отметили источники.

Как сообщалось, Alibaba привлекла $25 млрд за счет размещения акций в Нью-Йорке в 2014 году, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. Акции компании на NYSE подешевели на 22% за последний год.

Компания рассматривает второй листинг, стремясь диверсифицировать источники привлечения финансирования и повысить ликвидность акций, говорят источники.

По их словам, план получения листинга в Гонконге является предварительным и может измениться.