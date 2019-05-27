СМИ сообщили о планах ВТБ продать долю в ангольском VTB Africa

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ВТБ может продать 50,1% VTB Africa S.A. (Ангола). Об этом сообщает Macauhub со ссылкой на ангольское антимонопольное ведомство.

Долю ВТБ может получить компания Rostang Ltd.

Комментарии ВТБ получить не удалось.

Набсовет ВТБ в декабре 2018 года одобрил увеличение уставного капитала Banco VTB Africa на 5 млрд кванз (порядка $16,2 млн) за счет резервного фонда дочернего банка.

Предполагалось, что VTB Africa проведет допэмиссию 12,5 млн акций номиналом 400 кванз ($1,3) каждая, ВТБ получит дополнительно 6,3 млн акций общей номинальной стоимостью 2,5 млрд кванз ($8,1 млн). Доля ВТБ в VTB Africa должна была сохраниться на уровне 50,1%. Дополнительные денежные средства от акционеров ангольского банка привлекать не планировалось.