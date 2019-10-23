ВТБ сократит долю в ангольской "дочке" до 40%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ВТБ сократит долю в ангольской "дочке" Banco VTB Africa S.A. с 50,1% до 40%, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума "Россия - Африка". Сделка должна быть закрыта до конца года.

Доля ангольских партнеров банка также сократится до 40%, а 20% будут проданы менеджменту, добавил он.

Он назвал Banco VTB Africa с ROE свыше 50% является очень эффективной компанией и связал это в первую очередь с заслугами ее менеджеров, которых следует за это поощрить. "Потому что, честно говоря, поддержки со стороны акционеров существующих не так много", - отметил Костин.

По его словам, менеджеры были готовы выкупить 100% банка, но он решил, что ВТБ лучше остаться в Анголе.

"Да и им, наверное, будет небесполезно. Поэтому такую форму нашли, достаточную для мотивации, тем не менее крупный пакет у нас остается для того, чтобы влиять на все основные решения", - пояснил глава ВТБ.

Костин в начале сентября заявил, что ВТБ хотел бы снизить долю в VTB Africa S.A. ниже контрольной для вывода этого банка из-под санкций США, но сохранить свое присутствие на этом рынке. В начале июне 2019 года он говорил, что ВТБ пока не принял окончательного решения о продаже доли в VTB Africa, хочет изучить все аргументы.