ВТБ не исключил повышения номинала акций

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.

"Мы не первый раз эту тему затрагивали. Она достаточно трудоемкая. Дробные акции могут появиться у акционеров, но я думаю, что рано или поздно мы это сделаем. Я с вами совершенно согласен - очень низкий номинал акций, не очень удобен в работе", - сказал Костин, комментируя предложение одного из миноритарных акционеров повысить номинал акций. "Думаю, что очень серьезного внимания заслуживает предложение", - добавил глава ВТБ.

Уставный капитал ВТБ сейчас составляет 651,034 млрд рублей. Он состоит из 12 трлн 960 млрд 541 млн 337 тыс. 338 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, 21 трлн 403 млрд 797 млн 25 тыс. привилегированных акций первого типа (ими владеет Минфин РФ) номиналом 0,01 рубля и 3 трлн 73 млрд 905 млн привилегированных акций второго типа (ими владеет Агентство по страхованию вкладов, АСВ) номиналом 0,1 рубля.