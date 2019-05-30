Поиск

"ЛУКОЙЛ" вернул себе четвертую позицию по уровню капитализации

Тройка лидеров не претерпела изменений: это Сбербанк, "Газпром" и "Роснефть"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" вновь вернула себе четвертую позицию по уровню капитализации на российском фондовом рынке, сместив с нее "НОВАТЭК".

По данным на 10:46 по московскому времени, капитализация "ЛУКОЙЛа" достигла 3,992 трлн рублей (4-е место), в то время как рыночная стоимость "НОВАТЭКа" составила 3,977 трлн рублей (5-е место). Изменение позиций произошло за счет более активного роста акций "ЛУКОЙЛа" (+1,58%, до 5323 рубля за штуку) по сравнению с бумагами "НОВАТЭКа" (+0,22%, до 1310 рублей за штуку).

Первая тройка компаний по уровню капитализации на российском фондовом рынке не претерпела изменений: первое место - Сбербанк РФ (5,26 трлн рублей), второе место - "Газпром" (5,011 трлн рублей), третье место - "Роснефть" (4,655 трлн рублей).

ЛУКОЙЛ

Новости

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

ВТБ решил продать долю в "Медиалогии"

ВТБ решил продать долю в "Медиалогии"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

Общий объем поставленной по "Дружбе" грязной нефти составил около 3 млн тонн

Представителя Силуанова удивила острая реакция "Транснефти" на слова министра

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

В "Транснефти" прокомментировали слова Силуанова о "косяках" компании

В "Транснефти" прокомментировали слова Силуанова о "косяках" компании

"Транснефть" объявила о начале прокачки чистой нефти в Венгрию

ЦБ собрался сократить срок хранения данных кредитных историй в РФ до 7 лет

В Минфине посчитали неправильным компенсировать "Транснефти" убытки на "Дружбе"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');