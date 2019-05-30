"ЛУКОЙЛ" вернул себе четвертую позицию по уровню капитализации

Тройка лидеров не претерпела изменений: это Сбербанк, "Газпром" и "Роснефть"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" вновь вернула себе четвертую позицию по уровню капитализации на российском фондовом рынке, сместив с нее "НОВАТЭК".

По данным на 10:46 по московскому времени, капитализация "ЛУКОЙЛа" достигла 3,992 трлн рублей (4-е место), в то время как рыночная стоимость "НОВАТЭКа" составила 3,977 трлн рублей (5-е место). Изменение позиций произошло за счет более активного роста акций "ЛУКОЙЛа" (+1,58%, до 5323 рубля за штуку) по сравнению с бумагами "НОВАТЭКа" (+0,22%, до 1310 рублей за штуку).

Первая тройка компаний по уровню капитализации на российском фондовом рынке не претерпела изменений: первое место - Сбербанк РФ (5,26 трлн рублей), второе место - "Газпром" (5,011 трлн рублей), третье место - "Роснефть" (4,655 трлн рублей).