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"ЛУКОЙЛ" собрался завершить buyback к годовому собранию акционеров

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" к годовому собранию акционеров 20 июня планирует завершить программу обратного выкупа акций.

"Скорее всего, к моменту годового собрания завершим программу buyback", - сообщил журналистам первый вице-президент "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцын.

В августе 2018 года компания объявила о начале обратного выкупа собственных акций. Целью программы является уменьшение капитала компании, а срок ее действия - с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. В рамках программы компания на открытом рынке планировала выкупить акции на общую сумму до $3 млрд. По информации компании, $3 млрд эквивалентно 44 млн обыкновенных акций НК, или 5,2% ее уставного капитала, по цене закрытия $68,16 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 29 августа 2018 года на Лондонской фондовой бирже. Одна ADR представляет 1 акцию компании.

"ЛУКОЙЛ" потратил на buyback уже $2,69 млрд, купил 4,58% акций.

В конце ноября 2018 года "ЛУКОЙЛ" сообщил, что решил ускорить buyback и может закончить программу в 2019 году. После этого компания готова объявить о новой программе выкупа акций.

ЛУКОЙЛ

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