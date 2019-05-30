Правительство ввело балльную систему господдержки автопрома

С 1 июля размер господдержки для каждого автопроизводителя будет зависеть от количества набранных баллов

Фото: ТАСС, Егор Алеев

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело балльную систему оценки локализации в автопроме для доступа к господдержке, соответствующее постановление от 25 мая 2019 года №661 опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением уточняются и дополняются требования, предъявляемые к продукции автомобилестроения", - говорится в материалах к документу.

Как отмечается в справке, постановление было внесено Минпромторгом РФ. При этом разработчики напоминают, что постановлением правительства РФ от 17 июля 2015 года №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" "были установлены в том числе требования к промышленной продукции в целях отнесения её к продукции, произведённой на территории России". Подписанное постановление вносит изменения в постановление №719.

"В целях предоставления автопроизводителям господдержки в рамках государственных и муниципальных закупок и поддержки внутреннего спроса на продукцию производителей легковых, грузовых, лёгких коммерческих автомобилей и автобусов вводится балльная оценка, которой должны в совокупности соответствовать выполняемые при производстве автомобилей технологические операции, обязательства по выполнению которых предусмотрены специальным инвестиционным контрактом", - говорится в материалах.

При этом совокупная балльная оценка будет определяться исходя из уровня, "соответствующего, в балльном исчислении, операциям штамповки, сварки, окраски, локализации двигателя внутреннего сгорания, коробки переключения передач, систем управления и лакокрасочных материалов". "Совокупное количество баллов за выполнение на территории России операций для каждой единицы продукции автомобилестроения будет начисляться в виде суммы баллов за фактическое выполнение перечисленных операций и баллов за наличие в специальном инвестиционном контракте обязательств инвестора или его смежников", - указывают разработчики.

Подчёркивается, что цель принятых решений - "повысить эффективность применения механизма локализации промышленных производств, дифференцировать предоставление господдержки на основе балльной системы оценки степени локализации автомобилестроительных заводов".

Новым постановлением регламентируется локализация без преувеличения всех узлов и механизмов автомобилей и устанавливается объём баллов за их выполнение.

7000 баллов для СПИКа с 1 июля

Кроме того, с 1 июля 2019 г. при заключении специнвестконтрактов в автопроме федеральным органам исполнительной власти предписано "исходить из того, что при производстве не менее чем 90% колесных транспортных средств (автомобили легковые, легкие коммерческие автомобили, автомобили грузовые, автобусы) в течение любого календарного года из календарных лет действия специального инвестиционного контракта в сфере автомобилестроения должны выполняться на территории РФ технологические операции (условия), в совокупности оцениваемые в количестве не менее 7000 баллов".

Предыдущая версия 719-го постановления предусматривала лишь список подлежащих локализации компонентов, теперь же вводится всеобъемлющая таблица начисления баллов за локализацию компонентов и операций.

Так, за локализацию сварки и окраски кузова или кабины (при наличии) будет начислено 400 и 500 баллов соответственно.

Баллы за локализацию штамповки деталей кузова (кабины) будут начисляться дифференцированно, в зависимости от процента "общей массы черного кузова". Штамповка не менее 30% даст 100 баллов (кроме автобусов), не менее 50% - 200 баллов (кроме автобусов); штамповка не менее 70% - 300 баллов (кроме автобусов).

За использование российского металла (включая алюминий при наличии) в не менее 70% общей массы кузова (кабины) будет начислено 200 баллов

Документом также устанавливается распределение баллов за локализацию двигателя внутреннего сгорания и его компонентов. Так, сборка, включая установку коленчатого вала и шатунно-поршневой группы, а также проведение контрольных испытаний принесет 25 баллов. По 95 баллов предусмотрено за локализацию обработки использование заготовок российского производства блоков цилиндров, коленчатых валов, распределительных валов, головки блоков цилиндров и поршневой группы.

Локализация тягового электродвигателя, электромашины гибридного двигателя также будет приносить баллы: сборка и проведение контрольных испытаний даст 100 баллов; обработка картерных и корпусных деталей - 200 баллов; изготовление роторов и статоров - также 200 баллов.

Локализация КПП, электроники и систем помощи водителю

Постановление №719 не регламентировало локализацию коробок переключения передач. Новый документ же вводит список локализуемых коробок, а также перечень компонентов и операций, за локализацию которых будут начисляться баллы.

Так, сборка и проведение контрольных испытаний механической КПП и сцепления даст 30 баллов. При этом механообработка и термообработка корпуса, а также использование отливок корпуса российского производства оценивается в 120 баллов для автомобиля с ДВС и гибридным двигателем, для машин с электродвигателем - в 70 баллов.

Механообработка и термообработка валов и шестерен, использование заготовок валов и шестерен российского производства принесет еще 300 баллов; картера и дисков сцеплений, а также использование заготовок картера и дисков сцеплений российского производства для ДВС и "гибридов" - 150 баллов (100 баллов для электромобилей).

Такое же количество и принципы распределения баллов устанавливаются и за локализацию гидромеханических "автоматов", роботизированных коробок и вариаторов, а также за локализацию компонентов и операций. При этом изготовление фрикционных дисков и использование их заготовок российского производства оценивается в 150 баллов для машин с ДВС и "гибридов", для электромобилей - в 100 баллов.

Кроме того, постановление N661 очень подробно расписывает локализацию автомобильной электрики, электроники и систем помощи водителю, а также устанавливает количество баллов за их локализацию и передачу технологий российским юрлицам.

Так, баллы начисляются за локализацию электронного блока управления двигателем, блоков управления антиблокировочной системы и электронной системы динамической стабилизации, электронного блока управления трансмиссией.

Также вводится начисление баллов для локализации электронного блока управления кузовной электроникой, блока управления комбинацией приборов, компонентов телематических систем и систем "подключенный автомобиль".

Компенсация за локализацию систем помощи водителю предусматривается также по компонентам. Так, по 80 баллов начисляется за камеру, радар, лидары. 90 баллов будет начислено за локализацию блоков управления и датчиков.

Конструкция, интерьер, экстерьер и НИОКРы

Помимо локализации электрики, электроники и систем помощи водителю, конечно же, затронута и локализация элементов и деталей конструкции автомобиля, интерьера и экстерьера. При этом "ценность" локализации этих узлов заметно ниже, нежели в случае с "высокотехнологичными" деталями - и в основном эти компоненты уже локализованы.

В данном случае речь идет о сварке, сборке и штамповке рам и подрамников, элементов экстерьера (полимерные и полимерно-композиционные изделия), в том числе бамперов, спойлеров, наружных панелей (включая навесные элементы кузова).

Документ также устанавливает объем баллов, начисляемых за локализацию рулевой системы, тормозной системы, подвески и мостов, а также их узлов и компонентов, дисков и шин, топливных баков и топливной аппаратуры (в том числе для сжатого природного газа). Сюда также вошли элементы двигателя и выпускной системы: турбокомпрессор, система выпуска и нейтрализации отработавших газов, радиаторы, охладители, приводные цепи, масляные насосы и насосы охлаждающей жидкости, подогреватели и отопители.

Кроме того, регламентирована локализация приборов освещения и световой сигнализации, систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, элементов интерьера (сиденья, рулевое колесо, панель приборов, кнопки, зеркала и ручки, мультимедийная система и т.д.)

Наконец, баллы за локализацию будут также начисляться за использование российских лакокрасочных материалов.

Документ также устанавливает и регламентирует начисление баллов за НИОКРы, проводимые российскими юрлицами на территории РФ - оно составит 200 баллов за каждые 0,5% затрат от объема выручки. При этом устанавливаются правила такого начисления. Под затратами на НИОКР понимаются работы, выполненные собственными силами или по договору и включающие стоимость материалов и услуг, оборудования и оснастки, разработки прототипов и испытаний, сертификации, затрат на зарплату и других отчислений. Кроме того, в этот показатель будут включаться расходы на создание и модернизацию испытательных дорог и иной инфраструктуры, непосредственно используемых при проведении испытаний.

Начисления баллов и условия господдержки

При этом баллы будут начисляться в виде суммы баллов за фактическое выполнение операций, за наличие в СПИКе обязательств инвестора и (или) привлеченных лиц по выполнению указанных операций.

В документе подчеркивается, что если при производстве автомобиля после 1 января 2025 г. используются не все операции, относящиеся к соответствующему виду продукции, то будет использоваться поправочный коэффициент, "равный отношению общего максимально возможного количества баллов за выполнение на территории РФ операций в соответствующем сегменте к количеству баллов за потенциальное выполнение операций" при производстве автомобиля.

Для получения господдержки и возмещения части затрат на производство с 1 января 2019 г. автопроизводитель должен набрать не менее 900 баллов, с 1 января 2022 г. - не менее 1200 баллов, с 1 января 2025 г. - не менее 1400 баллов.

Для участия в госзакупках с 1 января 2019 г. компания-производитель легковых и легких коммерческих автомобилей должна набрать не менее 2000 баллов, с 1 января 2021 г. - не менее 3200 баллов, с 1 января 2023 г. - не менее 4500 баллов, с 1 января 2025 г. - не менее 5500 баллов. Производитель грузовиков для участия в госзакупках с 1 января 2019 г. должен иметь не менее 2000 баллов, с 1 января 2021 г. - не менее 3200 баллов, с 1 января 2023 г. - не менее 4500 баллов, с 1 января 2025 г. - не менее 5800 баллов.

Производитель автобусов должен набрать с 1 января 2019 г. не менее 1700 баллов, с 1 января 2021 г. - не менее 2900 баллов, с 1 января 2023 г. - не менее 4300 баллов, с 1 января 2025 г. - не менее 5600 баллов.

Для целей получения мер государственной поддержки, предусмотренных иными нормативными правовыми актами правительства РФ в отношении российской продукции автомобилестроения, количество баллов, необходимое для предоставления таких мер поддержки, устанавливается соответствующими нормативными правовыми актами РФ", - говорится в документе.