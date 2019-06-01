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В РФ начинается третий этап амнистии капитала

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Третий этап добровольного декларирования физлицами имущества, активов и счетов за рубежом, так называемой амнистии капитала, начинается 1 июня в России. Продлится он до 29 февраля 2020 года.

О необходимости продления как минимум на год амнистии капитала, второй этап которой завершился 1 марта 2019 года, ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

Участвовать в этом этапе смогут физлица в случае репатриации ими декларируемых денежных средств, а также государственной регистрации в порядке редомициляции (смены юрисдикции - ИФ) подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края. В этом случае они смогут декларировать свои активы и счета (вклады) в банках с сохранением всех гарантий, которые установлены законом о добровольном декларировании. Гарантии об освобождении от уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения предоставляются на деяния, совершенные до 1 января 2019 года.

Однако, если поправки, гарантирующие освобождение от налоговой и уголовной ответственности были приняты в общем пакете законопроектов о третьем этапе амнистии, то поправки, которые освобождают от административной ответственности граждан, решивших воспользоваться третьим этапом амнистии капиталов, пока приняты только в первом чтении, второе чтение запланировано на 26 июня.

Налогоплательщикам гарантируется освобождение от взыскания налогов, связанных с задекларированным имуществом или вкладами в зарубежных банках, за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли или имущества контролируемых иностранных компаний. При этом от НДФЛ освобождаются доходы, полученные в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК), учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, являющегося ее контролирующим лицом, при условии, что налогоплательщик не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

Гарантии об освобождении декларантов от уголовной ответственности прописаны в принятых поправках в статью 761 Уголовного кодекса РФ.

амнистия капитала

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