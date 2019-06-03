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В США обанкротился первый банк в этом году

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Регулирующие органы американского штата Техас прекратили деятельность The Enloe State Bank, который стал первым банком, закрытым в США с начала 2019 года, сообщается в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).

Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут Legend Bank. Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками Legend Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.

На 31 марта текущего года The Enloe State Bank располагал активами на сумму $36,7 млн, объем депозитов составлял $31,3 млн.

По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят около $27 млн.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец первого квартала участвовали 5362 банков и сберегательных учреждений.

Как сообщалось ранее, число проблемных банков в США на 31 марта составляло 59 (минимальное количество с первого квартала 2007 года) против 60 на конец прошлого года. Максимальный уровень в 888 подобных фининститутов был зафиксирован в первом квартале 2011 года. Совокупный объем активов проблемных банков сократился за три месяца до $46,7 млрд с $48,5 млрд.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за первый квартал на $2,3 млрд и достиг $104,9 млрд.

США

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