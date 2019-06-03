Рубль вечером ускорил ослабление к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доллар немного снизился, а евро усилил темпы роста на Московской бирже в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти и опережающего ослабления в паре с евро.

Курс доллара США составил 65,39 руб. в 19:00, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,26 руб., подорожав на 22,0 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,4 копейки - до 68,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил ослабление к бивалютной корзине на вечерних торгах на фоне возобновившей снижение нефти. Котировки "черного золота" демонстрируют повышенную волатильность в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели на опасениях, что торговая политика США может замедлить темпы роста глобального ВВП.

На прошлой неделе цена Brent упала на 8,8%, WTI - на 6,1% из-за решения президента США Дональда Трампа ввести 5%-ную пошлину на все товары, поступающие из Мексики. С учетом продолжающегося конфликта с Китаем такие действия воспринимаются рынком как крайне агрессивная политика, способная негативно сказаться на росте мировой экономики и на нефтяном рынке.

Кроме того, Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в постановлении президента.

Тем временем Китай в минувшие выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени подешевели на 0,52% - до $61,67 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,06%% - до $53,53 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июня на 17,13 копейки, до 65,5547 руб., и увеличил курс евро на 37,44 копейки, до 73,218 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в понедельник на 1,75 копейки по отношению к пятнице и составил 65,4132 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,86 копейки и составил 65,3798 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 824,541 млн, из которых $597,905 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 226,636 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 24,48 копейки по отношению к пятнице, до 73,1511 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 18,94 копейки и составил 73,1334 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR654,004 млн, из которых EUR198,709 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR455,295 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не сильно изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,99% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,03% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 8,08% и 8,23% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 8,31% годовых.