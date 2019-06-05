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Минтранс потребовал в кратчайшие сроки наладить выдачу багажа в "Шереметьево"

Минтранс потребовал в кратчайшие сроки наладить выдачу багажа в "Шереметьево"
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минтранс жестко отреагирует на сбои в выдаче багажа в аэропорту "Шереметьево", если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.

Как говорится в сообщении министерства, глава Минтранса Евгений Дитрих "готов на ближайшем заседании совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа в воздушной гавани".

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"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках", - подчеркнули в министерстве.

В понедельник сообщалось, что аэропорт "Шереметьево" рассчитывает решить проблему задержек при выдаче багажа ближе к июлю этого года.

О сбое в системе выдачи багажа в "Шереметьево" в минувшую пятницу "Интерфаксу" сообщил один из пассажиров. "Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в 19 часов и почти три часа не можем получить багаж", - говорил собеседник агентства. Он отмечал, что никаких объявлений по громкой связи не делается, а на телефон "горячей линии" аэропорта невозможно дозвониться. В пресс-службе "Шереметьево" вечером в пятницу "Интерфаксу" заявили, что выдача багажа возобновлена.

Однако уже в субботу пресс-служба аэропорта распространила сообщение о том, что задержки при выдаче багажа вновь фиксируются. Это связано "с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон", говорилось в сообщении. При этом отмечалось, что система обработки и транспортировки багажа, расположенная под аэродромом и соединяющая южные и северные терминалы, работает в штатном режиме.

В понедельник "Шереметьево" вновь сообщило о задержках. "Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов. Реализуемые мероприятия позволят стабильно сокращать сроки ожидания выдачи задержанного багажа", - заявляли в "Шереметьево".

Шереметьево Минтранс

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