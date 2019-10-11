В Renault сменили гендиректора

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Renault отстранил Тьерри Боллоре с должностей гендиректора и президента компании и назначил и.о. гендиректора Клотильду Дельбо на время поиска нового руководителя. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Дельбо назначили двух заместителей.

Врио президента компании будет председатель совета директоров Жан-Доминик Сенар.

Несколько дней назад о вероятной отставке Боллоре сообщили французские и международные СМИ. Les Echos рассказали о "напряженных" отношениях Боллоре с Сенаром, которые друг другу не доверяли и только сохраняли видимость вежливости. К Боллоре также было подозрительное отношение как к топ-менеджеру из команды бывшего главы Nissan и Renault Карлоса Гона и его протеже, тем более, что Боллоре выражал поддержку Гону после его ареста.

Сенар же был назначен главой совета директоров компании в январе 2019 года и получил задание навести порядок в Renault и перезапустить союз компании с Nissan. По данным Les Echos, в Renault многие задавались вопросом, почему Боллоре остается в руководстве компании, тогда как всех других людей Гона из нее выдавили, и в Nissan ему также не доверяли

По тем же причинам Боллоре вызывал подозрения и в правительстве Франции, которому принадлежит 15% в Renault, говорил источник Bloomberg. Единственным препятствием к отставке Боллоре было отсутствие очевидного преемника.

Гон был арестован в ноябре прошлого года в Японии, на данный момент ему предъявлено несколько обвинений, в том числе в завышении суммы вознаграждения в Nissan.

В ноябре прошлого года Боллоре, занимавший на тот момент пост главного операционного директора Renault, был назначен временно исполняющим обязанности CEO вместо Гона. В январе 2019 года, когда Гон подал в отставку с постов гендиректора и председателя совета директоров Renault, Боллоре стал постоянным CEO компании, а Сенар возглавил совет директоров.

Nissan ранее в этом месяце назначил новым гендиректором Макото Усиду. Его предшественник Хирото Саикава, который занял этот пост после отставки Гона, покинул компанию 16 сентября на фоне скандала с завышением его вознаграждения.

Акции Renault дорожают 2,8% на торгах в Париже в пятницу. С начала года капитализация компании снизилась на 4,3%, до 14,69 млрд евро.