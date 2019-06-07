Костин заявил о недооцененности акции ВТБ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акции ВТБ недооценены инвесторами, их резкий рост в последнее время был связан с заявлением о возвращении банка к выплате дивидендов в размере 50% прибыли, сообщил журналистам президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Акции ВТБ 23 мая 2019 года выросли на 10% на дивидендных новостях: банк заложил в стратегию выплату дивидендов за 2019-2022 годы в размере 50% прибыли по МСФО. За 2018 год ВТБ направит на дивиденды 15% прибыли по МСФО.

Банк 5 июня на годовом собрании акционеров подтвердил планы вернуться к 50%-ным выплатам. Акции ВТБ по итогам торгов выросли на 4% при общем падении российского рынка.

"Акции были, конечно, страшно, вообще недооценены и сейчас недооценены, но просто, я думаю, что наш commitment (обязательство - ИФ) к возврату на 50-процентный дивидендный платеж - это в основном сработало. То, что мы пообещали четко, что мы выйдем в следующем году. Я думаю, что это (причина взлета котировок акций - ИФ), я других причин особо не вижу", - сказал Костин.

"Может быть, еще бывают чисто рыночные (причины - ИФ): где-то шорты перешортили и так далее, и тогда акции начинают быстро расти", - добавил он.

Глава ВТБ подчеркнул, что цена акций в меньшей степени зависит от менеджмента. "Показателя прибыльности, возврата на капитал - вот чего мы пытаемся добиться. У нас уже 12,3% возврат на капитал. Если будет 15%, мы планируем 300 млрд рублей прибыли (в 2022 году - ИФ), акции по-любому (будут расти - ИФ)", - отметил Костин.

"Если, конечно, будет продолжаться это безумие с санкциями, усиливаться, тогда... Давит то, что все боятся, что когда-нибудь накроет санкциями, такими жесткими, этого инвесторы боятся, прежде всего, отсюда и отток инвесторов", - добавил банкир.