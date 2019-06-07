Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу дальнейшим ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ощутимой коррекции нефти вверх на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%, причем первый обновил исторический максимум.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2739,08 пункта (+0,4%), максимум сессии и новый пик - 2743,11 пункта, индекс РТС - 1324,82 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 65,04 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+1,3% и +1,6% "префы"), Сбербанка (+1% и +1,2% "префы"), "Газпром нефти" (+1%), "Яндекса" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "Россетей" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%).

Подешевели бумаги "Распадской" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), ВТБ (-0,2%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне выросли после появления в СМИ информации о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается.

Один из источников отметил, что наиболее вероятным все же является то, что Вашингтон обложит пошлинами мексиканские товары с 10 июня, как и обещал президент США Дональд Трамп. Как сообщалось, это решение Трамп привязал к проблеме нелегальной иммиграции, отметив, что пошлины будут отменены, когда поток нелегальных мигрантов из Мексики в США прекратится.

По словам источника, Вашингтон понимает, что Мексика очень серьезно относится к текущим переговорам с США и пытается принять меры, которые могли бы ослабить опасения Трампа. В том случае, если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

ЕЦБ по итогам очередного заседания, прошедшего в четверг, не стал менять ключевые процентные ставки, что совпало с ожиданиями рынка. Однако руководство ЕЦБ удивило инвесторов, объявив о намерении сохранять ставки неизменными по крайней мере до конца первой половины 2020 года. Ранее ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года.

Ранее на этой неделе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, и это поддерживало фондовый рынок США во вторник и среду.

В пятницу в Азии также преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, Китай и Гонконг не работают в связи с праздником - Фестиваль драконьих лодок), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты.

Внимание трейдеров направлено на встречу лидеров государств G20, которая пройдет в Японии в эти выходные. В ходе этого мероприятия должна состояться встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, и по ее итогам президент США намерен принять решение о том, стоит ли облагать повышенной пошлиной новую порцию товаров китайского экспорта.

Трамп пообещал в интервью Fox News в четверг, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

Нефть утром в пятницу уверенно корректируется вверх на сообщениях о возможной отсрочке введения США пошлин на мексиканские товары, цена Brent более чем на $2 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в пятницу составила $62,58 за баррель (+1,5% и +1,7% накануне), июльская цена WTI - $53,32 за баррель (+1,4% и +1,8% в четверг).

Несмотря на подъем, стоимость WTI по-прежнему более чем на 20% ниже апрельского пика, что указывает на сохранение "медвежьего тренда".