В Минстрое рассказали о росте тарифов ЖКХ из-за модернизации инфраструктуры

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минстрой России будет следить за тем, чтобы программа модернизации коммунальной инфраструктуры не привела к росту тарифов, сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Максим Егоров.

"Любое новое строительство, любая модернизация приводит к амортизации тарифов, и понятно, что они будут увеличены. Но при реализации проекта мы будем ставить перед собой приоритетную задачу, чтобы эти проекты минимально ложились тарифным бременем для потребителей", - сказал Егоров.

Он пообещал, что после того, как программа модернизации будет реализована, тарифы в некоторых регионах могут даже снизиться. Это связано со снижением потерь на сетях, более эффективной загрузкой и использованием новых технологий производства тепла и воды.

"Основной задачей будет избежание повышения тарифов. Будем смотреть технический эффект программы и, конечно, экономический", - подчеркнул замминистра.

По его словам, ситуация с возможными повышениями тарифов будет зависеть от конкретного региона в стране.

По данным Росстата, в 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%. Стоимость жилищных услуг выросла на 3,2%, коммунальных - на 4,1%.

В 2019 году из-за повышения НДС с 18% до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Вместо этого власти решили повысить тарифы на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля. В Минэкономразвития отмечали, что такая индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.