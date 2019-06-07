Дуров пригласил сотрудников "Яндекса" разрабатывать агрегатор новостей для Telegram

Он озабочен будущим российской IT-индустрии в связи с давлением на него властей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Владелец Telegram Павел Дуров объявил, что его компания решила создать "первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей", и пригласил специалистов "Яндекса" заняться этой работой. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Комментируя информацию о том, что ФСБ запросила у "Яндекса" ключи шифрования, которые дали бы спецслужбе доступ к трафику всех пользователей, он назвал это "продолжением тренда давления на бизнес российских IT-компаний". Он напомнил о том, как его вынудили продать созданный им ресурс "ВКонтакте".

Поскольку международные IT-монополии игнорируют требования российских властей, правила применяются выборочно, пользователей фактически "выдавливают" в иностранные ресурсы, утверждает Дуров. По его словам, "Яндекс" теряет долю рынка Google, а пользователи соцсетей уходят из "ВКонтакте".

"Таким образом, власти России своими руками калечат локальный IT-рынок, добровольно сдавая остатки истинной "суверенности" российского сегмента интернет под контроль США – вместе с данными десятков миллионов российских граждан", - отметил бизнесмен.

В России есть сотни талантливых разработчиков, отметил Дуров. Он предложил вакансии разработчикам "Яндекса", которые занимаются сервисами рекомендации контента, в том числе "Яндекс.Новостями", устройство которых "впечатляет в техническом отношении". По его словам, Telegram обладает ресурсами для создания глобального новостного агрегатора "без политической цензуры".

Комментируя информацию о том, что ФСБ запросила у сервисов "Яндекс. Почта" и "Яндекс. Диск" ключи шифрования данных пользователей, в "Яндексе" заявили, что исполнение требования закона о предоставлении спецслужбам необходимой информации возможно без нарушения прав пользователей на приватность. Компания указала, что "закон Яровой" не требует передачи спецслужбам ключей для расшифровки всего трафика.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что его ведомство не получало обращений ФСБ по поводу отказа "Яндекса" передать ключи шифрования. По его словам, это свидетельствует о том, что у компании со спецслужбой как минимум идет диалог.

Telegram в России блокируют за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.