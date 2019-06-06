Глава Роскомнадзора заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Также он считает, что "Яндекс" ведет диалог с ФСБ

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сервис знакомств Tinder пообещал рассматривать вопросы о сотрудничестве с российскими спецслужбами, заявил в интервью НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили, и сообщили, что в случае возникновения преступления будут искать способ предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам", - сказал он.

По словам чиновника, ведомству удается сотрудничать с иностранными компаниями, если для тех первичным является "бизнес, а не политическая деятельность". "А когда это политическая деятельность и борьба, ну, тогда это борьба", - добавил он.

Напомнив о ситуациях с Telegram и с "Яндексом", Жаров отметил, что важно, чтобы у в случае возникновения конкретной угрозы и существования канала связи, который используют террористы, между ФСБ и сервисом, который таким каналом владеет, "был диалог".

По его словам, "Яндекс" на требование спецслужбы ответил, что ключи шифрования отдавать не будет, но всю необходимую информацию ФСБ предоставит. Для Жарова "показательно", что в этом случае от ФСБ к Роскомнадзору больше никаких требований не поступило. Из этого он сделал вывод, что между спецслужбой и "Яндексом" идет диалог. В случае с Telegram такого диалога не было, отметил чиновник.

Владелец приложения Tinder, американская компания-разработчик Match Group 31 мая была зарегистрирована в реестре организаторов распространителей информации. Тогда в Роскомнадзоре объяснили, что компанию включили в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора она предоставила необходимые сведения.

"Закон Яровой" обязывает участников реестра предоставлять спецслужбам по их запросам персональные данные пользователей, в том числе их переписку.

В Tinder подтвердили, что получили от российских органов власти запрос на регистрацию и зарегистрировались в реестре. "Тем не менее, эта регистрация никоим образом не передает какие-либо пользовательские или личные данные каким-либо российским регулирующим органам, и мы не передали никаких данных их правительству", - уточнил представитель компании.



Также недавно стало известно, что несколько месяцев назад ФСБ запросила у сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" ключи шифрования данных пользователей. В "Яндексе" уточнили, что у них запросили сессионные ключи шифрования, которые дают доступ ко всему трафику сервисов. Компания указала, что закон этого не требует, и призвала соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей.

За отказ выполнить аналогичное требование ФСБ с весны 2018 года в России блокируют мессенджер Telegram.