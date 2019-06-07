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Россия модернизирует железные дороги на Кубе почти за $1 млрд

По словам вице-премьера Юрия Борисова, подписано соответствующее межправсоглашение

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия подписала с Кубой межправительственное соглашение о модернизации железных дорог на острове, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Он сказал это в интервью телеканалу "Россия-24".

"Стоимость этого проекта - чуть менее миллиарда долларов. Это очень серьезный проект для России", - отметил чиновник.

По словам Борисова, модернизация железнодорожной сети "должна в три раза улучшить поток товаров на Кубе и естественно будет влиять на экономику". Российская сторона долго прорабатывала этот проект, добавил он.

В январе вице-премьер говорил, что стоимость проекта по модернизации железных дорог Кубы составляет почти 2 млрд евро и он рассчитан на семь лет. "Договорились разбить его на два этапа: оптимизировать необходимые кредитные ресурсы для реализации проекта", - отмечал он тогда. Также он анонсировал участие России в модернизации кубинской энергетики ради снижения зависимости острова от поставок нефти.

Куба Юрий Борисов

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