Госдеп ввел санкции против Кубы за использование труда граждан за границей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что считает обоснованным введение Госдепом США ограничений против ряда кубинских должностных лиц.

"Госдеп США ввел визовые ограничения для некоторых кубинских должностных лиц и других лиц, ответственных за практику эксплуатации и принуждения к труду в рамках кубинской программы зарубежных медицинских миссий. Куба должна прекратить использовать эту программу, которая помогает ей зарабатывать деньги на спинах своих граждан", - написал Помпео в своем твиттере.

Ранее в пятницу Соединенные Штаты также внесли в санкционный список против Кубы четыре юридических лица, связанных с вооруженными силами страны.