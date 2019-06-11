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Сбербанк запустил переводы с получением денег в банкоматах и офисах

Получить перевод может физлицо, которое не является клиентом банка

Сбербанк запустил переводы с получением денег в банкоматах и офисах
Фото: ТАСС, Алеев Егор

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России начал предоставлять услугу денежных переводов с получением наличных в банкоматах и офисах, говорится в пресс-релизе банка.

"Отправить деньги можно в любой момент с помощью "Сбербанк Онлайн", а получить - в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или в офисах банка. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя", - поясняется в пресс-релизе. Банк также уточняет, что пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из смс.

Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей. Получателем перевода может стать физлицо, которое не является клиентом Сбербанка.

"Отправить такой перевод уже могут клиенты 27 регионов РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России. В дальнейшем сервис станет доступен всем клиентам", - говорится в пресс-релизе.

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