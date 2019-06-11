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ВТБ восстановил работу IT-систем после сбоя

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ВТБ восстановил работу IT-систем после сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Работоспособность IT-систем ВТБ восстановлена, все системы банка работают в штатном режиме", - сказал представитель кредитной организации.

Ранее сообщалось, что клиенты ВТБ испытывают сложности при работе с "ВТБ-онлайн". У пользователей не загружалась информация по счетам или отражались старые данные, некоторые клиенты не могли провести операции онлайн.

ВТБ отметил, что наблюдаются некоторые перебои в работе IT-систем.

Согласно данным сайта DownDetector (публикует информацию о сбоях), сложности у клиентов ВТБ наблюдались еще вечером в понедельник. Возобновились сбои примерно в 12:00 мск во вторник. В мае у ВТБ было два сбоя.

ВТБ

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