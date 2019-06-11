В ВТБ из-за сбоя в IT-системе возникли сложности в работе онлайн-банка

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Клиенты ВТБ испытывают сложности при работе с "ВТБ-онлайн", сообщили "Интерфаксу" несколько клиентов кредитной организации.

У пользователей не загружается информация по счетам или отражаются старые данные, некоторые клиенты не могут провести операции онлайн. Кроме того, сообщения от банка приходят с опозданием.

ВТБ отметил, что наблюдаются некоторые перебои в работе IT-систем. "Специалисты банка работают над устранением проблемы", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

Согласно данным сайта DownDetector (публикует информацию о сбоях), сложности у клиентов ВТБ наблюдались еще вечером в понедельник. Возобновились сбои примерно в 12:00 во вторник. В мае у ВТБ было два сбоя.