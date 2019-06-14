Сбербанк продал 10% "Уралкалия" обратно структуре Лобяка

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк вышел из капитала "Уралкалия", продав 10,18% обыкновенных акций компании, следует из материалов Сбербанка.

Как сообщалось ранее, владельцем этого пакета становится компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка. Сделка закрыта 13 июня, следует из материалов банка.

Этот пакет в конце прошлого года партнер Дмитрия Мазепина продал "дочке" Сбербанка - ООО "Сбербанк Инвестиции".

Позднее структура Лобяка направила оферту на выкуп 13,2% акций "Уралкалия" (пакет Сбербанка + free float). Срок принятия оферты истек в начале этой недели.

Акции выкупались по 89,3 рубля за штуку. Таким образом, Сбербанк за свой пакет получил 26,2 млрд рублей.

Осуществить выкуп акций с шагом 10% мажоритариям "Уралкалия" было нужно для того, чтобы начать процедуру squeeze out. После сделки "Уралхим" Дмитрия Мазепина, структура Лобяка и сам "Уралкалий" контролируют более 96% уставного капитала калийной компании. "Уралкалий" ранее внес изменения в список аффилированных лиц, согласно которым компания и ее акционеры - Rinsoco и "Уралхим" - признаны одной группой лиц, что позволяет им объявить принудительный выкуп бумаг у миноритариев.

Между тем, в Сбербанке отметили, что сделка по покупке акций у Rinsoco в декабре 2018 года была "рыночной". "После направления акционерам ПАО "Уралкалий" оферты по выкупу акций со стороны Rinsoco Trading Co в банке был проведен детальный анализ возможности продажи акций на предлагаемых в рамках оферты условиях. По итогам анализа Сбербанком было принято решение реализовать пакет по цене и в сроки, предусмотренные офертой, адресованной всем миноритарным акционерам", - сказали в Сбербанке.

Основной бенефициар "Уралкалия" Мазепин говорил, что компания планирует в этом году завершить squeeze out и сбалансировать акционерную структуру. Решение о делистинге акций с "Московской биржи" было принято в 2017 году, однако пока этот процесс не завершен.