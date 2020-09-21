"Уралхим" ждет разрешения ФАС на покупку 29% "Уралкалия"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Уралхим" Дмитрия Мазепина до конца сентября должен выкупить около 29% акций "Уралкалия" у своего партнера - Дмитрия Лобяка, но пока не может получить разрешения на сделку от Федеральной антимонопольной службы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Сроки и условия сделки, в результате которой доля "Уралхима" в "Уралкалии" вырастет до 75%, являются частью ковенантов по кредиту Сбербанка на $3,9 млрд, который "Уралхим" привлек в декабре 2019 года для рефинансирования задолженности перед ВТБ.

"Уралхим" направил запрос в ФАС еще в январе, после заключения предварительного договора купли-продажи акций с подконтрольной Лобяку Rinsoco Trading, но пока регулятор не выдал разрешения на сделку. В заявлении говорилось, что после закрытия сделки до 20% акций "Уралкалия" планируется разместить на бирже, отмечает издание.

ФАС "исследуются условия совершения сделки", заявили в ведомстве.

По мнению собеседников "Коммерсанта", Сбербанк при несоблюдении сроков закрытия сделки вряд ли будет требовать у "Уралхима" досрочного погашения долга. Сделку самого Лобяка по выкупу в 2016 году доли "Онэксима" в "Уралкалии" также прокредитовал Сбербанк, на конец 2019 года он должен был банку почти $3,1 млрд (с полным погашением в марте 2023 года), раскрывал "Уралкалий" в проспекте к евробондам. Обязательства Rinsoco обеспечены как принадлежащими ей акциями калийной компании, так и поручительством "Уралхима" и последующим залогом его доли в "Уралкалии".

Источники издания оценивают весь пакет акций Лобяка близко к сумме кредита в Сбербанке - в $3,2 млрд, то есть 29% стоят около $1,7 млрд без учета возможной премии за контроль. Собственных средств на сделку у "Уралхима" нет: согласно отчетности, его долгосрочная задолженность компании на конец 2019 года составляла почти 240 млрд рублей при чистой прибыли в 50,7 млрд рублей.

"Уралкалий" в июле завершил реорганизацию, присоединив дочернее АО "Уралкалий-Технология" и погасив находившиеся на его балансе 56,8% обыкновенных акций (56,22% уставного капитала). В результате доля "Уралхима" в уставном кпаитале компании выросла до 46,37% (46,29% обыкновенных акций), Лобяка - до 53,63% (53,71%).