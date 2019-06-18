Россия сократила вложения в US Treasuries на $1,6 млрд в апреле

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в апреле 2019 года на $1,58 млрд по сравнению с мартом.

Как показывают данные Минфина США, на конец апреля России принадлежали US Treasuries на общую сумму $12,136 млрд против $13,716 млрд месяцем ранее. В марте инвестиции снизились на $791 млн.

Вложения РФ в долгосрочные бумаги в апреле сократились на $2,381 млрд - до $5,832 млрд, в краткосрочные - повысились на $801 млн, до $6,304 млрд.

Для сравнения: в апреле 2018 года, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Тем временем Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в апреле сократил вложения на $7,5 млрд, до $1 трлн 113 млрд. Инвестиции КНР в US Treasuries упали по итогам второго месяца подряд и достигли минимального уровня с 2017 года.

Сокращение вложений Китая в американские гособлигации совпало с эскалацией напряженности в торговых отношениях двух стран. Некоторые аналитики указывают, что такие действия могут войти в число ответных мер Пекина на повышение пошлин на импорт китайских товаров в США.

Вместе с тем другие экономисты, включая бывшего чиновника американского Минфина Брэда Сетсера, отмечают, что Китай осуществляет операции с US Treasuries через другие локации, включая Бельгию.

"Это просто статистическая погрешность, - говорит старший экономист Deutsche Bank в Гонконге Майкл Спенсер. - Есть большая вероятность, что по одним каналам Китай продает гособлигации, а по другим - покупает".

Япония в апреле сохранила второе место среди крупнейших держателей US Treasuries, несмотря на снижение инвестиций в гособлигации США на $14,1 млрд, до $1 трлн 64 млрд.

Третью строчку на конец апреля занимала Бразилия ($306,7 млрд), четвертую - Великобритания ($300,8 млрд), пятую - Ирландия ($269,7 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в апреле снизился на $40,1 млрд, до $6 трлн 433,3 млрд. Из этой суммы более $4 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.