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WSJ узнала об уходе из Deutsche Banк соруководителя европейского бизнеса банка

Эдвард Сэнки проработал в компании почти 15 лет

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Из Deutsche Bank уходит высокопоставленный сотрудник, соруководитель подразделения по работе на рынках акционерного капитала в Европе и руководитель подразделения по работе на глобальных рынках капитала Эдвард Сэнки. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сэнки проработал в кредитной организации почти 15 лет, с 2004 года. По словам собеседников издания, он уже сообщил сотрудникам, что уйдет на другую работу.
Второй соруководитель подразделения Deutsche Bank по работе на рынках акционерного капитала Йозеф Риттер останется единственным главой этого бизнеса в Европе, а также возглавит подразделение глобальных рынков, сказал один из источников газеты.

По данным газеты Financial Times, Deutsche Bank готовит масштабную реорганизацию торговых операций, в том числе создание банка "плохих" активов, которому могут быть переданы активы на сумму до 50 млрд евро.

Торговые операции с акциями и с деривативами на процентные ставки за пределами континентальной Европы будут резко сокращены или полностью закрыты в рамках реорганизации, сообщила FT со ссылкой на источники.

Deutsche Bank представит более подробную информацию о своих планах в июле, пишет WSJ.

Deutsche Bank Европа

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