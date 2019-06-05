Поиск

Bloomberg узнал, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Bloomberg узнал, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Фото: panthernedia/vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в 2016 году страна получила кредит в размере 750 млн долларов наличными от крупнейшего банка Германии, однако перестала выплачивать проценты по кредиту, из-за чего банк досрочно прекратил действие соглашения до 2021 года и конфисковал золото.

В Deutsche Bank отказались прокомментировать ситуацию, в ЦБ Венесуэлы не сообщили о своей позиции на момент публикации, отмечает Bloomberg.

Кроме того, агентство сообщило, что венесуэльская оппозиция попросила банк вывести 120 млн долларов на счета, не доступные президенту страны Николасу Мадуро. Сумма в 120 млн долларов объясняется разницей в цене золота стана с момента приобретения до нынешнего уровня.

"Мы ведем переговоры с Deutsche Bank об условиях, в соответствии с которыми разница, положенная ЦБ, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы", - сообщил агентству политик-оппозиционер Хосе Игнасио Эрнандес.

В феврале Bloomberg сообщил, что Венесуэла отложила планы по вывозу 20 тонн золота из страны.

Венесуэла Deutsche Bank

Новости

Число жертв крушения прогулочного катера в Венгрии возросло до 11

В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35

В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35

Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку 2"

Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку 2"

Что произошло за день: вторник, 4 июня

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Глава Харькова обещал изучить возвращение одному из проспектов имени Жукова

Россия обжаловала в суде Швейцарии решения по украинским искам за Крым

Россия обжаловала в суде Швейцарии решения по украинским искам за Крым

Мэр Лондона назвал Трампа символом для ультраправых во всем мире

Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко

Власти США проведут антимонопольные проверки IT-гигантов

Власти США проведут антимонопольные проверки IT-гигантов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');