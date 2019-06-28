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СМИ узнали о планах Deutsche Bank сократить до 20 тысяч сотрудников

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Deutsche Bank может сократить от 15 тысяч до 20 тысяч рабочих мест по всему миру, то есть каждого шестого штатного сотрудника в рамках готовящейся реорганизации. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, сокращения будут продолжаться больше года и затронут разные регионы и направления бизнеса, сильнее всего может быть сокращены подразделение в США и инвестиционный банкинг.

На конец I квартала 2019 года в банке числилось 91 463 человек, после сокращений их станет на 16-22% меньше.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Deutsche Bank планирует сократить примерно половину сотрудников глобальной команды, осуществляющей торговые операции с акциями. По сведениям агентства, кредитная организация готовится утвердить план по сокращению сотен мест в сфере торговли акциями и деривативами, а также в сегменте анализа рынков. Информировать работников об увольнении начнут уже в июле, утверждают собеседники агентства.

Ранее СМИ сообщали о подготовке Deutsche Bank к реструктуризации бизнеса. По сведениям Financial Times, компания может создать банк "плохих" активов, которому передаст активы на сумму до 50 млрд евро.

Deutsche Bank США Германия

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