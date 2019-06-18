Доходность 10-летних госбондов Франции впервые упала до нуля, Швеции - ниже нуля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних гособлигаций Франции в ходе торгов во вторник упала на 11 базисных пунктов и теперь находится на нулевом уровне впервые в истории. При этом в Швеции доходность аналогичных гособлигаций впервые упала ниже нуля.

Теперь Франция может присоединиться к числу европейских стран, в которых доходность 10-летних госбондов, которые считаются бенчмарком, перешла в отрицательную зону, отмечает агентство Bloomberg.

Цены госбумаг во вторник растут по всей Европе после выступления президент Европейского центрального банка Марио Драги. Он сказал, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов центробанка, которыми он готов воспользоваться, добавил Драги.

Доходность 10-летних госбондов Австрии снизилась на 10 б.п. - до рекордного минимума в минус 0,046% годовых.