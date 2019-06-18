Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страны

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Примерно две тонны золота из золотых запасов Венесуэлы выставляли на торги в Турции в марте этого года, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центрального банка", - пишет газета.

Золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой. Попытка не увенчалась успехом, и золото выставили на продажу повторно с еще большей скидкой. Источнику газеты неизвестно, купил ли кто-то золото в тот раз. Золотые слитки, которые пыталась продать Венесуэла, почти наверняка попали в Венесуэлу из США в 1940-е годы в счет оплаты нефти, поставленной из Венесуэлы в период Второй мировой войны.

Газета не приводит никаких доказательств связи этого золота с Венесуэлой, кроме заявлений источников.

Это золото, утверждает газета, часть отправленного властями Венесуэлы в Уганду груза в 7,4 тонны слитков из золотого запаса страны.

Золото в Уганду привезли двумя партиями: в 3,8 тонны и 3,6 тонны на самолете российской чартерной компании Nordwind Airlines. По данным WSJ, золото доставили из Каракаса в аэропорт Энтеббе в Уганде, а затем переправили в компанию African Gold Refinery (AGR), занимающуюся переплавкой золота.

Затем первую партию золота отправили в Дубай, пунктом назначения значилась Турция. Вторую партию конфисковала полиция, на слитках стояла печать Центробанка Венесуэлы, рассказал газете источник в полиции, некоторые из печатей были стерты. Спустя два месяца генпрокурор Уганды приказал полиции вернуть золото и отозвать своих сотрудников из AGR.

Западные СМИ еще в марте сообщали, что African Gold Refinery получила 7,4 тонны золота из Венесуэлы, часть которого конфисковала, а затем вернула полиция Уганды.

Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис, вызванный падением цен на нефть. Ситуация настолько плоха, что многие граждане эмигрировали в ближайшие страны. Кроме того, США устроили экономическую блокаду, чтобы спровоцировать смену власти в Венесуэле.