Рубль слегка подешевел в ожидании решения ФРС США по ставке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного укрепляются на Московской бирже в среду утром, рубль слегка корректируется вниз к бивалютной корзине после заметного роста по итогам предыдущих торгов; участники рынка ожидают решения ФРС США по ставке в среду вечером.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,05-64,11 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,07 руб. (+0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,72 руб. (+2,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,8 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,52 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 50,66 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро в рамках коррекции после заметного роста накануне. Участники торгов воздерживаются от активных действий на рынках в ожидании решения ФРС относительно дальнейшего вектора монетарной политики, которое станет известно в среду вечером. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит процентную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в руководстве Федрезерва выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

Надежды на смягчение политики ФРС усилились после заявлений президента ЕЦБ Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, сказал Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

Президент США Дональд Трамп, прокомментировав заявления Драги, обвинил еврозону и Китай в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. "Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в твиттере. - Они безнаказанно делали это многие годы, как Китай и другие".

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Накануне Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Трамп написал в твиттере, что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

Заявления Трампа возродили надежды на прогресс в торговых переговорах США и КНР, что станет позитивным фактором для роста мировой экономики.

Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду после резкого роста накануне, ставшего для WTI рекордным за пять месяцев. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,27% - до $62,31 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,31% - до $54,28 за баррель.

Рынки с оптимизмом восприняли заявления Трампа о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе, сочтя их за сигнал о возобновлении переговоров по подписанию торгового соглашения между двумя странами.

Дополнительным позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля.

Кроме того, Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 812 тыс. баррелей. Официальные статданные министерства экономики страны будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем полагают, что они укажут на сокращение запасов на 1,25 млн баррелей.